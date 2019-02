Lundby utklasset konkurrentene og tok sin fjerde strake verdenscupseier

NTB Sport

Triumfen er Kolbuhopperens femte verdenscupseier for sesongen. Det lover svært godt for det norske gullhåpet i Seefeld-VM som starter 19. februar.

– Det føles veldig bra. Formen er i anmarsj inn mot VM, så det gjelder å holde fokus. Jeg gleder meg til VM og håper det blir det store høydepunktet, sier Maren Lundby til NTB.

Seieren gjør at hun øker forspranget fra 41 til 81 poeng ned til tyske Katharina Althaus i sammendraget.

– Sjansene for å vinne sammendraget øker når man rykker ifra. Men for en ukes tid var jeg over hundre poeng bak Althaus, og nå er jeg mer enn 50 forbi, så det kan snu fort. Det er viktig å ha formen i hvert eneste renn og unngå blemmer, fortsetter Lundby.

Rennets lengste hopp

Lundby var i føringen etter at hun leverte første omgangs lengste hopp på 86 meter. I finaleomgangen så 24-åringens seg aldri tilbake og sikret seieren med et nytt hopp på 86 meter i vanskeligere forhold. Det holdt til en samlet poengsum på 228,1 poeng.

Julian Seyfarth på annenplass var 12,9 poeng bak Lundby, mens Althaus endte på tredjeplass med 213,2 poeng.

Silje Opseth ristet på hodet etter å ha landet på 72,5 meter i første omgang. Noe lengre gikk det i annen omgang med et hopp på 75,5 meter. 19-åringen endte til slutt på 14.-plass med 191,4 poeng i tøffe forhold.

Norge klatrer på resultatlista

Bedre gikk det for Anna Odine Strøm, som landet til 79 meter i første omgang. Selv om annenhoppet var halvannen meter kortere, tok finnmarkingen tok en midlertidig ledelse. En samlet poengsum på 199,5 poeng holdt til 7.-plass for 20-åringen.

De gode prestasjonene gjør at Norge klatrer til 2.-plass i nasjonscupen. Tyskland leder klart og har 1101 poeng ned til Norge.

– Nå har hun vunnet renn i tre helger på rad. Det er en prestasjon det står enorm respekt av, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

