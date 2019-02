Vålerenga-sjefen sier klubben har kontroll: – Ikke slik at vi har feilberegnet med 30 millioner

NTB Sport

Der er hovedbudskapet at VIF har kontroll på det økonomiske. Tidligere på kvelden erfarte Dagbladet at klubben for 2018 styrer mot hele 30 millioner kroner i underskudd.

Klubbens daglige leder Erik Espeseth ønsket ikke å kommentere tallet overfor avisen, men i redegjørelsen på vif-fotball.no noen timer senere skriver han følgende:

«Så kan vi bekrefte at endelig resultat vil bli rødere enn budsjett, men at det er forventet og ikke kommer overraskende på oss. Det er altså ikke slik at vi har feilberegnet med 30 millioner».

Han understreker at VIF hadde budsjettert «med et stort minusresultat før eierbidrag». Espeseth peker på flere hovedårsaker til de røde tallene, og nevner blant annet at budsjettet for marked- og publikumsinntekter var for optimistisk. I tillegg trekker han fram at felleskostnadene for klubbens nye stadion var høyere enn ventet.

«Av den grunn har vi snudd alle steiner gjennom vinteren for å identifisere de områder det var mulig å gjøre sparetiltak – uten at det vil gå utover vår konkurransekraft på banen», skriver Vålerenga-sjefen.

Videre forsikrer han VIF-fansen om at klubben har kontroll og lover å legge fram et fornuftig budsjett på årsmøtet i midten av mars.

Også TV 2 gikk fredag ut med opplysninger om at Vålerenga ser seg nødt til å kutte kostnader.

Freddy dos Santos, en legende i Vålerenga, er blant dem som må gå ned i stillingsprosent. Han er i dag ansatt som innholdsprodusent.

– Jeg og Erik Espeseth er enige om at jeg nedskalerer min prosentvise stilling i Vålerenga, sier dos Santos til TV 2.

Espeseth sier derimot til kanalen at dette skjer etter et ønske fra dos Santos.

Vålerenga ble sist sesong nummer seks i Eliteserien.

