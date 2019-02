Spillere vegret seg for å signere for Cardiff etter at Sala forsvant

NTB Sport

Sala er fortsatt savnet etter at småflyet som skulle bringe ham til Cardiff forsvant fra radaren over Den engelske kanal i begynnelsen av forrige uke, to dager etter at han signerte for klubben.

– Et par av spissene vi snakket om hadde ikke lyst til å komme til oss under omstendighetene, sa Warnock fredag, dagen etter at overgangsvinduet stengte.

– De ville ikke hit etter det som skjedde, så det var et veldig vanskelig vindu for oss.

Sala ble kjøpt fra Nantes for 17 millioner euro, men rakk aldri å trene eller spille med sin nye klubb.

Det ble avholdt en følelsesladd markering for Sala før Cardiffs bortekamp mot Arsenal denne uken. Lørdag spiller Cardiff sin første hjemmekamp siden ulykken, mot Bournemouth.

Cardiff greide å hente midtbanespilleren Leandro Bacuna fra Reading torsdag.

(©NTB)