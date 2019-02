Real Madrid videre i cupen etter ny seier mot Girona

NTB Sport

Karim Benzema viste tidlig takter i en kamp der Girona ikke var i nærheten av å ta igjen Madrid-laget og ta seg videre i Copa del Rey. Etter 27 minutter var det Benzema som sendte Real i ledelsen etter målgivende pasning fra Dani Carvajal, og deretter la han på til 2–0 rett før pause.

Franske Benzema har nå scoret fem ganger på tre kamper. Det har gjort at kritikken mot ham har stilnet.

– Jeg syns synd på dem som først oppdaget Benzema i forrige uke, men det er fremdeles tid igjen til å sette pris på ham. Det er ingen tvil om at han er inne i en flott fase, sier Real-trener Santiago Solari.

I andre omgang kom Girona tilbake og sørget for en scoring i 72. minutt. Alex Pachon la ballen pent inn til Pedro Porro, men fem minutter senere var Marcos Llorente der for Real og la på til 3-1-ledelse. Det ble også sluttresultatet for kampen.

Sevilla ble slått ut onsdag av Barcelona, mens Real Betis slo Espanyol. Valencia sikret semifinaleplass allerede tirsdag.

Hvem som møter hvem i semifinalene, trekkes fredag.

