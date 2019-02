Protest avvist, Qatar klarert for finale i asiamesterskapet

NTB Sport

Qatar knuste vertslandet 4-0 i semifinalen tirsdag og tok sin sjette seier på like mange kamper i sluttspillet. Etterpå la Emiratene inn protest med påstand om at to av Qatars spillere ikke er spilleberettiget for landet.

Det dreide seg om den sudanskfødte spissen Almoez Ali, som har tangert turneringsrekorden med åtte mål i sluttspillet. Han scoret også i semifinalen. Det ble protestert også mot irakiskfødte Bassam Al-Rawi, selv om han var utestengt i semifinalen.

Det asiatiske fotballforbundet sa ja til å behandle protesten, og brukte så lang tid på det at avgjørelsen kom mindre enn tre timer før avspark i finalen mellom Qatar og Japan i Abu Dhabi fredag.

Qatars landslagssjef Felix Sanchez sa torsdag at verken han eller spillerne lot seg påvirke av protestbehandlingen.

Qatar, som skal arrangere VM-sluttspillet i 2022, har for første gang fått et slagkraftig landslag. Nasjonen har aldri tidligere vært blant de fire beste i asiamesterskapet, men i årets turnering har laget 16-0 i målforskjell på de seks første kampene.

