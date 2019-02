Pedersen med suveren verdenscupseier i Vikingskipet

NTB Sport

Fana-løperen klokket i mål på 6.16,17. Det var et løp i utklassingsstil, og Pedersen slo russiske Alexander Rumjantsev med 3,08 sekunder. Deretter fulgte Nederland-stjernen Ted-Jan Bloemen på tredjeplass. Han var 4,27 bak vinnertiden.

Det var en etterlengtet seier for Pedersen. Han hadde ikke vunnet en individuell verdenscupkonkurranse siden 5000-meteren i sesongavslutningen i Minsk i midten av mars i fjor.

– Dette var veldig moro, og det var et solid løp. Formen har vært stigende hele uken, sa Pedersen til NRK.

Siste VM-test

Fredagens seier kom få dager før VM enkeltdistanser i tyske Inzell. Totalt står 26-åringen med seks individuelle verdenscupseirer, tre på 1500 og tre på 5000 meter.

– Det ser ut som VM-formen kommer, så da er det bare å kjøre på. Jeg er ikke langt unna toppformen. Det er ofte bare et løp som skal til for at man treffer skikkelig, sa Pedersen.

Verdenscupseieren var den første av en norsk allroundløper i vinter.

Pedersen har tidligere slitt en del med å holde distanseløp helt ut, men fredag var han ikke i nærheten av å sprekke.

Roste lagkompisen

Håvard Bøkko ble nummer 11 fredag. Veteranen fikk tiden 6.28,57, og dermed ble han slått med 12,40 sekunder av Pedersen. Etterpå hyllet han lagkameraten.

– Rundetidene er alle på rundt 29 sekunder. Det var bunnsolid, sa han til NRK.

Det var ingen norske deltakere i A-gruppen på kvinnenes 3000 meter fredag. Martina Sábliková fra Tsjekkia vant foran russiske Natalja Voronina. I B-gruppen var Ragne Wiklund beste norske på 11.-plass. Hun hadde tiden 4.15,96.

