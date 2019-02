Hard kritikk mot Selnæs fra klubbledelsen

NTB Sport

Det var klubbdirektør Frederic Paquet som brukte det uttrykket under en pressekonferanse fredag, gjengitt på klubbens Twitter-konto.

– På grunn av sine agenter har han fått det i hodet sitt at han skal få gå, men ingenting er avtalt. Han er veldig preget av situasjonen, sa Paquet.

Selnæs forlot klubbens treningsleir mandag og var ikke med da Saint-Étienne møtte Nantes onsdag. Det ble først opplyst at han hadde mageproblemer, men sportsavisen L'Equipe hevder at nordmannen gjorde det i et forsøk på å presse fram en overgang. Det skriver VG.

– Vi er både tilskuere og ofre i denne saken. For at en overgang skal skje må alle parter være enige. I dette tilfellet er klubben og den kinesiske klubben enige, ikke vi, sa Paquet.

– Ole Selnæs er fortsatt Saint-Étienne-spiller. Han har gjenopptatt treningen. Vi har forklart ham at hans oppførsel var utilgivelig overfor lagkamerater, støtteapparatet og hele klubben.

Trener Jean-Louis Gasset kommenterte også Selnæs-situasjonen da han møtte pressen fredag.

– Ole kom og ba om unnskyldning for sin oppførsel. Det var naturlig å ta ham med på trening igjen, men han er preget av situasjonen. Jeg vet ikke hva som vil skje videre, men jeg bærer ikke nag til ham, sa han.

Selnæs har vært en viktig spiller for Saint-Étienne i en sesong som har gitt 4.-plass på tabellen så langt, men klubben har leid inn to nye midtbanespillere i Youssef Aït-Bennasser (fra Monaco) og Valentin Vada (fra Bordeaux), som mulige erstattere.

Shenzhen i den pengesterke kinesiske ligaen holder til rett over grensen fra Hongkong, lengst sør i Kina.

