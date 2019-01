Spanias ligasjef vil nekte Al-Khelaifi plass i UEFA-styret

NTB Sport

Al-Khelaifi ble onsdag nominert av Europas klubbforening (ECA) som en av foreningens to representanter i UEFA-styret. Den mektige, men omstridte Paris Saint-Germain-formannen slutter seg til Andrea Agnelli fra Juventus.

Normalt er det en formalitet å godkjenne en slik nominering, men i dette tilfellet stilles det spørsmål om 45-åringens egnethet ut fra vurderinger om habilitet og interessekonflikter.

Paris Saint-Germain er under etterforskning mistenkt for brudd på UEFAs regler om økonomisk fair play (FPP). Al-Khelaifi er dessuten leder for beIN Sport, som kjøper senderettigheter fra UEFA.

– Utnevnelsen må forkastes, ettersom den er i strid med alle regler for organisasjonsledelse, ikke bare på grunn av FFP-granskingen, men også fordi han leder en av de viktigste kjøperne av UEFAs senderettigheter, sier Tebas i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.

Tebas har vært en kraftig kritiker av det han mener er mild behandling av klubber som Paris Saint-Germain og Manchester City for brudd på FFP-reglene. I fjor høst tok han til orde for å kaste PSG ut av mesterligaen.

