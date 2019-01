Mer Premier League-fotball for Crouch

NTB Sport

Dermed forlater han Stoke etter sju og en halv sesong der. Crouch-avtalen er en del av en overgang der Burnley-spissen Sam Vokes går motsatt vei.

– Jeg er stolt av Sam og det han har gjort for klubben. Han har ikke spilt så mye som han ønsker, og det forstår jeg, sier Burnley-manager Sean Dyche, ifølge BBC.

– Når det gjelder Peter, har han en sult etter å komme hit og markere seg. Vi vet at han har bra karakter og at han fortsatt har lyst. Det viktigste for meg er å ha motiverte folk, legger Dyche til.

Burnley blir Crouchs sjuende Premier League-klubb. Han har tidligere spilt på toppnivå for Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham og Stoke.

(©NTB)