Kinas president lover spektakulære vinterleker

Xi forsikret om at Kinas myndigheter er innstilt på å arrangere leker som ikke bare er spektakulære, men også «grønne, inklusive, åpne og med en korrupsjonsfri tilnærming».

– Forberedelsene er preget av det kinesiske folks evne til å utføre oppgaver på metodisk vis og ligge i forkant av tidsplanene, sa han.

Beijing ble tildelt vinter-OL i 2022 i konkurranse med bare Almaty, etter at en rekke potensielle søkere i Europa falt fra på grunn av frykt for høye kostnader og manglende støtte i folket. Oslo var en av kandidatene som forsvant på det viset.

Beijing arrangerte sommer-OL i 2008 og blir den første by i verden som har vært vert for både sommer- og vinterleker.

Under besøket i Kina har Bach for øvrig bekjentgjort at Xinhua heretter er ett av de fire offisielle internasjonale nyhetsbyråer som anerkjennes av IOC. Byrået tar plass ved siden av AP, Reuters og AFP.

