Følelsesladd Nantes-hyllest til Sala før 1-1-kamp mot Saint-Étienne uten Selnæs

Seriekampen mot Saint-Étienne, som var utsatt fra helgen, endte 1-1. Gjestene stilte uten Ole Selnæs, som er koblet til en lukrativ overgang til kinesisk fotball.

Det var Sala alt dreide seg om før avspark på Stade de la Beaujoire. Argentineren var en publikumshelt i Nantes. Han var solgt til Premier League-klubben Cardiff og var på vei for å slutte seg til sin nye klubb da småflyet han satt i forsvant fra radaren tidlig i forrige uke.

Siden har det ikke vært spor etter ham, men onsdag sa den britiske flyhavarikommisjonen at flyseter funnet på en strand vest i Frankrike muligens stammer fra det forsvunne flyet. Den siste uken har det vært antatt at Sala og de to andre i flyet omkom da det styrtet i havet.

Et stort bilde av Sala ble plassert i midtsirkelen før avspark onsdag, og hans tidligere lagkamerater bar T-skjorter med budskapet «vi elsker deg, Emi». På tribunene rullet tilskuerne ut bannere med støtteerklæringer til Sala og holdt argentinske flagg.

Både spillere og tilskuere lot tårene renne da det var ett minutts applaus for Sala, og mange ropte hans navn. Under kampen hadde alle Nantes-spillerne Salas navn på ryggen i stedet for sitt eget.

– Det er vanskelig å snakke nå. Det er forferdelig det som har skjedd, og vi er alle i sjokk, sa trener Vahid Halilhodzic.

– Han var en hyggelig, snill, respektfull og sympatisk gutt, og en sann kriger som elsket klubben.

I kampen ble Nantes-backen Fabio og gjestenes Yann M'Vila utvist for slåssing rett før pause. Remy Caballa avsto fra å juble da han ga Saint-Étienne ledelsen i det 58. minutt, mens Majeed Waris avslørte en T-skjorte med bilde av Sala under drakten da han utlignet 20 minutter før slutt.

Det var rop på Sala fra tribunene gjennom hele kampen.

Sala scoret 42 seriemål på 120 kamper for Nantes før Cardiff kjøpte ham for 17 millioner euro. 28-åringen tok avskjed med lagkameratene forrige mandag, før han satte seg i et fly for å reise til Cardiff.

