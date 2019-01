Emiratene la inn protest mot Qatars bruk av ung storscorer

NTB Sport

Turneringsvertene ble feid av banen i tirsdagens kamp, men nå hevder Emiratene at Qatars storscorer Almoez Ali (22) og Bassan Al-Rawi (21) ikke er spilleberettiget for landet.

Ali scoret i semifinalen og tangerte dermed turneringsrekorden på åtte mål i ett sluttspill. Al-Rawi var utestengt i semifinalen, men har spilt tidligere i turneringen.

Ali er opprinnelig fra Sudan, Al-Rawi fra Irak. I protesten hevdes det at de ikke innfrir kravene som stilles til naturaliserte spillere ved at de ikke har vært bosatt i landet. Qatar hevder at de er kvalifisert gjennom slektninger som er født i Qatar.

Ifølge avisen Al-Ittihad ble protesten levert innen tidsfristen, og Det asiatiske fotballforbundet vil behandle den før fredagens finale mellom Japan og Qatar.

Qatars landslagssjef Felix Sanchez sier at han ikke lar seg påvirke.

– Jeg er overhodet ikke bekymret. Vi skal være her en dag til og spille en kamp til, og den er alt vi tenker på nå, sier han.

Qatar har ingen tilskuerstøtte under mesterskapet fordi Emiratene og flere andre land i regionen boikotter landet politisk og diplomatisk. Under semifinalen var det hatsk stemning på tribunene, og Qatar-laget ble bombardert med sko, flasker og andre gjenstander underveis i kampen og etter den.

