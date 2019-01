Emil Iversen vant NM-gull på hjemmebane

NTB Sport

Martin Løwstrøm Nyenget endte på sølvplass etter en sterk avslutning, mens Hans Christer Holund tok bronsen. Simen Hegstad Krüger lå lenge an til medalje, men endte utenfor pallen.

– Dette er stort. Det var egentlig bare seier som var godt nok i dag. Jeg ville ikke blitt verdensmester i dag, men det var bra nok til å bli norgesmester, sa Iversen til NRK.

Varden Meråker-løperen var den eneste av de fire på Norges sannsynlige VM-lag på 15 kilometer klassisk som gikk distansen i NM, og han kom til start som klar favoritt. Han ble utfordret av flere løpere, men holdt dem bak seg og vant 7,3 sekund foran Nyenget.

Ledet hele veien

Iversen tok kommandoen fra start og ledet etter passering 1,5 kilometer sekundet foran Erik Valnes og 5,1 foran Krüger.

Valnes greide ikke å følge opp den sterke åpningen, men Lyn-duoen Krüger og Holund gikk raskere enn Iversen fram til 5 kilometer og plasserte seg som nummer to og tre, henholdsvis 2,6 og 5,3 sekunder bak.

På neste runde greide Iversen å øke litt til konkurrentene. Krüger passerte 10 kilometer 5,7 sekunder bak, Holund 6,3 bak. Lillehammer-løper Nyenget gikk seg opp og blandet seg i medaljekampen 9,5 sekund bak lederen.

Inn mot mål økte Iversen ytterligere til Krüger og Holund, men Nyenget avsluttet best og tok sølvet 7,3 sekund bak ham, mens Holand var 1,4 sekund fra sølv og Krüger tre sekunder fra bronse.

Bra for selvtilliten

– Dette var moro. Det har vært litt stang-ut for meg i vinter, men ekstra gøy å få det ut i NM, sa Nyenget til NRK.

For Holund er lørdagens skiathlon, der det skal kjempes om VM-plasser, viktigst under NM, men han var likevel glad for sitt medaljeløp torsdag.

– Det var bra for selvtilliten. Jeg hadde kanskje ikke trengt å gå i dag, men etter å ha gjort det så dårlig søndag (vekslet som nummer 12 etter første etappe av stafetten i Ulricehamn) trengte jeg et godt løp for selvtillitens skyld, sa han til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth deltok ikke torsdag. De regnes alle som sikre på Norges VM-lag på distansen.

