Cardiff-spillere redde for å fly etter Salas forsvinning

Sala ble kjøpt fra franske Nantes for 17 millioner euro. På vei til å slutte seg til sin nye klubb forsvant småflyet der han var passasjer fra radaren over Den engelske kanal, og man regner med at argentineren og de to andre i flyet omkom da det styrtet i vannet.

Cardiff spilte denne uken sin første kamp siden den tragiske hendelsen og tapte 1-2 for Arsenal i London.

– Det er en veldig uvanlig situasjon og en stor tragedie. Vi er alle påvirket av det, gutta på laget, hele byen og klubben, sa Bamba til BBC Sport Wales.

– Vi reiser en del med fly, og noen av gutta har begynte å tenke «jeg har ikke lyst til å fly mer». Så dypt har det rammet oss.

Sala var innom Cardiff for å fullføre overgangen og signere kontrakt før han vendte tilbake til Nantes for å si farvel til lagkameratene i Nantes. Bamba sier at han var en av dem som overbeviste Sala om at Cardiff var rett klubb for ham.

– Jeg kjente Emiliano personlig ettersom vi har samme agent. Han kom til Cardiff og besøkte stadion og treningsanlegget. Han hilste på alle gutta, så han var definitivt allerede en av oss. Vi savner ham, sa Bamba.

– Jeg pratet med ham før han signerte. Han spurte meg om klubben, om garderoben, om jeg trodde han ville passe inn her, og om hvordan sjefen er. Han spurte om byen. Jeg sa bare gode ting, og han gledet seg til å komme hit.

Politiet på kanaløya Guernsey avbrøt leteaksjonen sist torsdag, men et privat finansiert søk er i gang i håp om å finne vraket og de omkomne. Flere toppspillere er blant 4500 bidragsytere i en innsamling på nett som har innbrakt over 3,5 millioner kroner til søket.

