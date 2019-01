Tertnes slo Storhamar, Vipers dro ifra

NTB Sport

Dermed sluttet Tertnes seg til Storhamar på 16 poeng, riktignok med en kamp mer spilt. Vipers Kristiansand knuste Rælingen 45-31 og har nå seks poengs luke på tabelltopp.

– Det var siste sjans til å ha litt heng på 2.-plassen. Bronsen kunne vi kjempet om helt inn, selv med tap. Sånn sett var det veldig viktig for oss, sa en fornøyd Tertnes-trener Tore Johannessen til NTB etter det som ble en spennende og jevn toppkamp i Haukelandshallen.

Avgjørelsen falt da tolv sekunder gjensto. Da satte Hermine Motzfeldt Auberg inn kampens siste mål og sørget for at Tertnes vant 29-28.

Før det hadde Tertnes levert både spill fra øverst hylle, men også perioder som ikke var fullt så bra. Storhamar så ut til å savne storscorer Heidi Løke, samt forsvarssjefen Moa Fredriksson og Gabriella Juhasz.

Etter en fartsfylt første omgang ledet Tertnes 16-13, mye takket være keeper Marie Davidsen, som i perioder sto som en levende vegg.

Framover på banen hadde Thea Stankiewicz markert seg med fem mål, blant annet omgangens peneste scoring på en flyger.

Fantastisk avslutning

Tre minutter etter hvilen var tremålsledelsen spist opp, og det sto 16-16. Det som gikk stang inn for Tertnes i første omgang gikk stang ut i starten på annen omgang. Plutselig var Storhamar i ledelsen med to mål.

På det meste ledet Storhamar med fire, men da startet hjemmelaget sluttspurten.

– Avslutningen er fantastisk. Når vi ligger under 23-27, ikke får det til bakover og roter litt i angrepsspillet føles det veldig tungt. Men vi klarte å tette igjen bakover, fant en god forsvarsoppstilling, hadde bra målvaktsspill og fikk to kjappe kontringer som gjorde at vi kom med i kampen igjen, sa Tertnes-treneren.

– Den lille perioden der hjalp oss til å tro at vi kunne klare det, sa Johannessen, som trakk fram keeper Davidsens storspill mot slutten av kampen.

– Første del av annen omgang sto hun ikke så bra, men så var hun helt fantastisk mot slutten av kampen. Det er helt avgjørende for oss, sammen med dem som tar ansvar i forsvarsspillet.

Skrøt av supporterne

I kampens siste angrep fastsatte Auberg resultatet til full jubel for hjemmelagets supportere. På tribunen sørget Tertnes' nye supporterklubb for høy stemning.

– De lager en fantastisk ramme rundt kampen. De drar med seg flere med å synge og rope i seksti minutter, sier Tertnes-treneren.

Madeleine Hillby ble toppscorer for Tertnes med åtte mål, mens Ellen Marie Hellern Folkvord ble toppscorer for Storhamar. Hun satte sju baller i nettet.

Mathilde Kristensen scoret sju mål og ble kåret til banens beste, mens Sunniva Næs Andersen ble toppscorer med åtte da Vipers slo Rælingen og økte luken til gullrivalene. Nå skiller seks poeng, men Storhamar har en kamp mindre spilt.

Tittelgrossist Larvik måtte tåle nok en trøkk med bortetap mot tabelljumbo Skrim Kongsberg. Vertene vant 24-21 og påførte Larvik sesongens fjerde serietap. Larvik er i likhet med Fredrikstad to poeng bak Storhamar og Tertnes.

Skrim har nå like mange poeng som Rælingen og Gjerpen, ett poeng bak Fana.

