Seter funnet på fransk strand kan stamme fra Sala-fly

Det opplyser den britiske flyhavarikommisjonen Air Accidents Investigation Branch (AAIB) onsdag.

Setene er blitt grundig undersøkt etter at de ble funnet mandag.

– Ut fra de innledende undersøkelsene har vi konkludert med at det er sannsynlig at putene stammer fra det forsvunne flyet, opplyser AAIB.

Putene ble funnet på en strand nær den franske byen Surtainville. Funnet gjør at det nå skal gjøres søk etter det savnede flyet i nærliggende områder.

21. januar skulle den argentinske angrepsspilleren fly fra Nantes til Cardiff etter at overgangen mellom de to klubberne ble klar. Det lille enmotors Piper-flyet forsvant derimot fra radaren like nord for Guernsey.

Ifølge franske luftfartsmyndigheter var det ved siden av Sala og piloten også ytterligere en person om bord.

