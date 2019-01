Norge med full kontroll i bandy-VM

NTB Sport

Som gruppevinner skal Norge møte Kasakhstan fra tøffe gruppe A i omspill om semifinale. Kasakhstanerne virker svakere enn på lenge og har fått skikkelig juling i sine kamper mot Finland (0-9) og Russland (1-22).

Dermed er Norge en liten favoritt i omspillet, men en eventuell semifinale mot Sverige, som har sikret gruppeseieren i gruppe A, blir en bortimot umulig oppgave for det norske laget.

Felix Callander markerte seg med fire scoringer og to assists i storseieren over Nederland. Scoringer ble det også for Markus Fremstad (2), Isac Jerner (2), Sondre Kristoffersen (2), Fredrik Randsborg, Peder Remman, Stian Sterkeby og Greger Svenn.

Tidligere i gruppespillet har Norge slått USA 6-3 og Tyskland 25-1.

