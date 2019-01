Neymar mister begge United-kampene, slipper operasjon

NTB Sport

Neymars fotskade må sies å være godt nytt for et United-lag som tidvis har trøblet defensivt. Solskjærs forsvar har også vært skadeutsatt.

Paris Saint-Germain opplyser onsdag ettermiddag at Neymar er ute i inntil ti uker. Han har pådratt seg en tilsvarende skade som før VM i fjor, men denne gangen unngår han operasjon.

I pressemeldingen fra PSG heter det at en gruppe medisinske eksperter møttes tirsdag kveld for å vurdere brasilianerens skade. Da ble det besluttet at han skal behandles uten å gjøre inngrep i foten, og det opplyses at Neymar er fullstendig enig i avgjørelsen.

Uten Neymar kommer PSG svekket til dobbeltkampen mot United i mesterligaens åttedelsfinale, men britenes forsvarsrekke skal likevel få kjørt seg mot offensive stjernespillere som Kylian Mbappé, Edinson Cavani og Ángel di María.

Manchester United spiller hjemme mot PSG 12. februar, mens returkampen i Paris går 6. mars.

