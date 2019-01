NRKs legendariske skøytekommentator Per Jorsett er død

NTB Sport

Det opplyser NRK. Jorsett var en kjent stemme for mange da han i en årrekke kommenterte skøyter og friidrett for NRK, som han startet å jobbe for i 1947.

Han huskes spesielt for samarbeidet med Knut Bjørnsen. De dekket skøytesporten sammen. Duoen holdt det gående helt til 1992, og i 2004 fikk de Idrettsgallaens hederspris for jobben de hadde lagt ned over flere tiår.

Jorsett huskes godt for å være rask til å regne og ha kontroll på rundetider og poengsummer da han kommenterte skøytekonkurranser.

Han etterlater seg barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

