Mothiba sendte Strasbourg til ligacupfinale

Bordeaux ledet ved pause etter scoring av Younousse Sankhare etter corner, men hjemmelaget slo kraftig tilbake i annen omgang og avgjorde kampen med tre mål på 12 minutter.

Ludovic Ajorque utlignet tre minutter ut i omgangen, mens Mothiba satte foten på Kenny Lalas innlegg og gjorde 2-1 i det 55. minutt. 23-åringen økte ledelsen med hodet i det 60. minutt.

Jimmy Briand ga gjestene nytt håp med et reduseringsmål, men Strasbourg holdt unna. Laget er på femteplass i Ligue 1 og kan vinne ligacupen for fjerde gang når tabelljumbo Guingamp er motstander i finalen i Lille 30. mars.

Bare Paris Saint-Germain har vunnet turneringen flere ganger. PSG gikk på et sjokktap i kvartfinalen mot Guingamp tidligere i måneden. Sistnevnte slo Monaco på straffespark i semifinalen tirsdag.

Strasbourg slo for øvrig Bordeaux for annen gang på fem dager, etter 1-0 i serien lørdag. Klubben er i ferd med å gjøre en meget sterk sesong, bare åtte år etter at Strasbourg måtte starte om igjen på nivå fem etter økonomisk kollaps.

