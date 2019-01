Lennon ferdig som Hibernian-manager

NTB Sport

Lennon og hans assistent Garry Parker ble i helgen suspendert fra jobben og ledet ikke laget i 3-1-seieren over St. Mirren søndag. Klubben opplyser nå at det ikke er grunnlag for disiplinære tiltak mot de to, men hevder at partene er enige om at det er best å avslutte arbeidsforholdet.

– Suspensjonen ble ilagt for å kunne gjennomføre en intern gjennomgang. Som del av avtalen om å avslutte arbeidsforholdet er suspensjonen opphevet. Tross utbredte spekulasjoner kan vi melde at verken Neil eller Garry har gjort seg skyldig i utilbørlig oppførsel, og det treffes ingen disiplinære tiltak, melder klubben i en uttalelse.

– Likevel mener både Neil, Garry og klubben at det er i alle parters interesse å skilles som venner.

Ifølge skotske medier startet det hele med at spillere klaget til klubbledelsen etter et spillermøte.

Lennon er tidligere Celtic- og Bolton-manager. Han førte Hibernian til opprykk i sin første sesong som manager for Edinburgh-klubben i 2016-17 og førte klubben til 4.-plass forrige sesong og europaligaspill.

Klubben var uten seier i de fem siste kampene under nordirens ledelse og har falt til 7.-plass.

– Det har vært et privilegium å tjene klubben, og jeg ønsker den all mulig suksess i framtiden, sier Lennon i en uttalelse.

