Intet finale-hattrick for Jardim

Jardim er igjen trener for klubben han førte til seriegull i 2017, tre måneder etter at han ble sparket og erstattet av Thierry Henry. Sistnevnte måtte gå etter en serie svake resultater

Monaco fikk en dårlig start da William Vainqueur ble utvist før det var spilt et kvarter. Etter VAR-gjennomgang fikk han direkte rødt kort for en stygg felling av Marcus Thuram.

Monaco gikk likevel til pause med to måls ledelse etter mål av Rony Lopes og Aleksandr Golovin. Guingamp slo tilbake i annen omgang ved Alexandre Mendy og Marcus Thuram. Sistnevnte er sønn av tidligere landslagshelt og verdensmester Lilian.

Med 2-2 måtte avgjørelsen falle på straffespark, og Guingamp vant 5-4 etter at Sofiane Diop misset med gjestenes sjuende skudd og Marcus Coco satte inn vinnermålet.

– Hellet var ikke på vår side. Vi spilte 80 minutter i undertall og greide likevel 2-2. Jeg må rose mine spillere som viste god innstilling, sa Jardim.

Guingamp slo Paris Saint-Germain i kvartfinalen tidligere i måneden, men ble knust 9-0 da laget vendte tilbake til Parc des Princes i serien ti dager senere. Nå er klubben finaleklar i ligacupen for aller første gang. Monaco og Guingamp ligger for øvrig på de to siste plassene i fransk 1. divisjon.

Guingamps motstander i ligacupfinalen i mars blir Strasbourg eller Bordeaux, som møtes i semifinale onsdag.

