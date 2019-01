Helleland vraket som Europas kandidat i WADAs presidentvalg til fordel for Banka

NTB Sport

Det melder flere kilder onsdag, deriblant Banka selv på Twitter.

– Europa har valgt meg som offisiell kandidat til posten som president i WADA. Det er en stor ære for meg, tvitret Banka.

Den 34-årige tidligere sprinteren har sittet i Polens nasjonalforsamling siden 2015. I fjor sommer sa han til AFP at han som WADA-president ønsker å jobbe for bedre samarbeid mellom idrettsforbund og nasjonale myndigheter for å skape en mer effektiv plattform i antidopingkampen.

Banka ble valgt til kandidat i en avstemning i Europarådet i Strasbourg. Han fikk 28 stemmer mot 16 for nåværende WADA-visepresident Helleland.

Helleland har vært en markant røst i WADA-styret og var sterkt kritisk til fjorårets beslutning om å slippe Russlands antidopingbyrå RUSADA inn i varmen igjen før alle betingelsene var oppfylt. Hun gikk nylig ut av regjeringen, der hun var barne-, familie- og likestillingsleder. Hun blir i stedet Høyres fraksjonsleder i næringskomiteen på Stortinget.

Den belgiske politikeren Philippe Muyters var også med i kampen, men han fikk bare 5 stemmer og endte langt bak de to andre.

Beslutningen må ratifiseres av Europarådets ministermøte, men det anses som en formalitet.

