Skandalescener da Qatar knuste vertene i asiamesterskapet

NTB Sport

Qatar, som skal arrangere VM-sluttspillet i 2022, er i ferd med å få et meget slagkraftig landslag. I asiamesterskapet har laget hatt publikum mot seg i hver kamp, men likevel seilt gjennom turneringen. Seks seirer og 16-0 i målforskjell er fasit så langt.

Tirsdag ble Forente arabiske emirater utklasset i semifinalen selv om publikum bombarderte spillerne med flasker, sko og andre gjenstander etter hver scoring og særlig etter avsluttet kamp. Midtbanespilleren Salem Al-Hajri ble truffet i hodet etter 3-0-målet.

– Det var ingen enkel situasjon. Spillerne var klar over at det ville bli hett, men de holdt følelsene sine under kontroll. Jeg er veldig stolt av dem, sa Qatars landslagssjef Felix Sanchez.

Almoez Ali, som opprinnelig er fra Sudan, scoret sitt åttende mål i sluttspillet og tangerte dermed iranske Ali Daeis turneringsrekord fra 1996. I fredagens finale mot Japan kan han slå den.

Japan forsøker å bli første nasjon med fem titler i asiamesterskapet. Qatar har aldri tidligere vært blant de fire beste.

Hatsk stemning

Før semifinalen delte arrangøren ut gratisbilletter for å fylle tribunene og sikre massiv støtte for hjemmelaget. Billetter ble gitt bare til menn med pass fra emiratene. Kvinner og utlendinger fikk ikke gratis billett, ifølge den engelskspråklige lokale avisen The National.

Qatar har gjennom turneringen vært nesten helt uten tribunestøtte fordi den spente situasjonen mellom landene gjør det vanskelig for folk fra Qatar å få reise inn i Forente arabiske emirater. Tirsdag var det massiv buing under Qatars nasjonalsang og hatsk stemning blant de 38.000 tilskuerne fra avspark, fulgt av flaskekasting da målene begynte å trille inn.

Ledermålet kom i det 21. minutt da Boualem Khoukhis løse diagonalskudd fra hjørnet av 16-meteren glapp mellom hendene på keeper Khalid Eisa.

Akram Afif ble litt senere bombardert med gjenstander da han skulle ta et hjørnespark og ba desperat dommeren om beskyttelse.

Hevnet seg med mål

Qatar hevnet seg med en ny scoring rett før pause, da Ali utfordret to motspillere i feltet og skrudde ballen i lengste hjørne. Mens gjestene feiret målet, regnet gjenstander igjen ned fra tribunene.

Qatar-keeper Ali Mabkhout måtte vise klasse for å hindre hjemmelaget i å redusere tidlig i 2. omgang, men i stedet punkterte lagkaptein Hasan Al-Haydos kampen da han ble spilt gjennom og iskaldt vippet ballen over keeper til 3-0.

Al-Hajri ble først truffet av en gjenstand truffet fra tribunen, deretter felt av en albue fra Ismail Ahmed, som ble sendt av banen med rødt kort. På overtid fastsatte Hamid Ismaeil resultatet og gjorde ydmykelsen fullstendig for hjemmelaget.

– Jeg ber landets ledere om unnskyldning. Jeg tror ikke de politiske overtonene påvirket resultatet. Vi mislyktes rett og slett i å nå målene våre, og jeg tar det fulle ansvar, sa emiratenes avtroppende landslagssjef Alberto Zaccheroni.

(©NTB)