Riiber endrer VM-planene, går i Klingenthal til helgen

NTB Sport

Opprinnelig var det planlagt at Riiber skulle legge inn en lengre treningsperiode fra denne uken foran VM i Seefeld. På grunn av kampen om verdenscupen sammenlagt har han endret planene.

Riiber, som vant begge rennene i Granåsen forrige helg, går dermed begge de individuelle rennene i Tyskland til helgen. Han står derimot over verdenscuprennene i Lahti neste helg

I den finske skimetropolen er det kun ett individuelt renn. Dermed har Riiber muligheten til å sikre seg sammenlagtseieren i verdenscupen i Tyskland allerede til helgen.

– Etter en vurdering endret vi planene. Jarl legger inn en lengre treningsperiode på Sjusjøen etter helgen i Klingenthal og fram til vi møtes på VM-samling i Oberstdorf 14. februar. Vi har stor tro på at Jarl får en optimal oppladning til årets VM med dette opplegget, sier landslagssjef Kristian Hammer.

Trio står over

VM-klare Magnus Krog, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad står over helgens renn, men legger inn en lengre treningsperiode i Trondheim under ledelse av Stian Kvarstad. Jan Schmid, som sto over rennene i Granåsen, kommer direkte fra høydeopphold i Sveits til verdenscuprennene i Lahti om halvannen uke.

Dermed er det flere av de nest beste utøverne som blant annet har imponert i kontinentalcupen (COC), som får sjansen i Tyskland, i tillegg til landslagets Espen Andersen og rutinerte Magnus Moan. Lars Ivar Skårset er en av flere utøvere som imponerte i Planica sist helg, og han får sin verdenscupdebut.

Disse norske kombinertløperne går i Klingenthal:

Jarl Magnus Riiber (Heming), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Lars Ivar Skårset (Søre Ål), Leif Torbjørn Næsvold (Røykenhopp), Harald Johnas Riiber (Heming), Espen Andersen (Lommedalen), Magnus Moan (Byåsen).

(©NTB)