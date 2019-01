Paredes klar for PSG

NTB Sport

Midtbanespilleren er blitt enig om en kontrakt ut sesongen 2023, og overgangssummen er ifølge franske L'Equipe på rundt en halv milliard kroner.

Til tross for at PSG er suveren i Ligue 1, hvor laget leder med 13 poeng til neste lag, har de sett etter forsterkninger på midtbanen. Først og fremst for å stå styrket i mesterligaen hvor klubben har store ambisjoner om endelig å gå til topps.

– Jeg deler de samme høye ambisjonene som klubben, og jeg kommer til å gi alt som er forventet av meg som midtbanespiller. Jeg ser også fram til å oppleve den lidenskapelige atmosfæren på Parc des Princes, for jeg er selv vokst opp med fotballfeber i Argentina, sier Paredes til klubbens nettsted.

12. februar skal PSG ut mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på bortebane i mesterligaens åttedelsfinale. Returkampen spilles på Parc des Princes 6. mars.

