Kristoffersen hektet, Hirscher suveren i Schladming

NTB Sport

Kristoffersen var tydelig skuffet etter å ha kjørt ut i finaleomgangen i jakten på en pallplass i Schladming.

– Jeg hektet. Hekt kan skje, men skikjøringen er ræva, det får jeg ta på min kappe, sa 24-åringen til NRK.

Det var nok ikke mer enn en pallplass Kristoffersen kunne håpe på etter at Marcel Hirscher leverte en omgang av de sjeldne i første omgang. Ned til nærmeste utfordrer, sveitsiske Daniel Yule, var det hele 0,99 sekunder, mens franske Alexis Pinturault lå som nummer tre, nøyaktig ett sekund bak østerrikeren.

Kristoffersen på femteplass etter første omgang hadde 1,15 sekunder opp til Hirscher, men det var ikke mer enn 0,16 opp til 2.-plassen. Men jakten på pallplass endte altså med hekt for Rælingen-gutten midt i løypa.

De tre øverste etter første omgang sto også igjen på de tre øverste plassene etter finaleomgangen, men da hadde Yule og Pinturault byttet plass. Ingen kunne derimot gjøre noe med Marcel Hirscher, som til slutt vant med 1,21 sekunder.

Yule på tredjeplass kom i mål 1,60 bak østerrikeren, som kjørte raskest i begge omgangene.

Foss Solevåg beste norske

Fire nordmenn fikk være med i finaleomgangen. Også Jonathan Nordbotten, Sebastian Foss Solevåg og Timon Haugan fikk muligheten etter å ha kommet blant de 30 beste i første omgang.

Solevåg ble beste norske på 17.-plass, 4,04 bak Hirscher.

– Litt seig hele veien, jeg får ikke den hastigheten som skal til. Jeg merket selv at jeg manglet litt for at det skal gå enda fortere, sa Solevåg til NRK etter løpet.

Jonathan Nordbotten kjørte gnistrende i starten av finaleomgangen, men holdt på å kjøre ut midt i omgangen. Da gikk tiden altfor fort, og Nordbotten falt fra 15.- til 23.-plass.

Timon Haugan, som fra startnummer 58 kjørte seg til en 22.-plass i første omgang, kjørte seg opp en plass og endte som nummer 21.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Bjørn Brudevoll så finaleomgangen fra sidelinjen etter å ha blitt nummer 32 og 49 i første omgang.

(©NTB)