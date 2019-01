Michelle Gisin må opereres, mister alpin-VM

NTB Sport

Dermed mister hun resten av sesongen, deriblant VM i Åre der hun var blant sveitsernes beste medaljehåp. Hun er regjerende OL-mester og VM-sølvvinner i superkombinasjon. Denne sesongen har hun to pallplasseringer i utfor.

Legeundersøkelser viser at Gisin pådro seg en korsbåndskade og også en bruskskade i høyre kne. Hun vil bli operert en av de nærmeste dagene.

– Selvsagt gjør det vondt at jeg må avslutte sesongen allerede nå, men samtidig tenker jeg på at jeg har konkurrert i åtte år uten å pådra meg alvorlige skader som krevde operasjon. Det gjør det lettere å akseptere denne skaden, som også gir meg litt tid til å få litt ro og hvile, sier hun i en melding på det sveitsiske skiforbundets nettsted.

Michelle Gisin droppet flere verdenscuprenn før jul for å være hos sin bror Marc etter at han falt stygt i utforrennet Val Gardena. Han pådro seg flere ribbeinsbrudd, skader på lunge, rygg og bekken, men sa tidligere denne måneden at han akter å komme tilbake når skadene er leget.

