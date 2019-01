Italias innenriksminister langer ut mot Higuain

NTB Sport

Kraftsalven fyrer politikeren av i et intervju med italiensk radio. Salvini er tilhenger av Milan, klubben som Higuain spilte for tidligere denne sesongen.

– Jeg er veldig glad for at Higuain er borte og jeg håper vi aldri ser ham i Milan igjen, for han oppførte seg uverdig, uttalte han.

– Jeg liker ikke leiesoldater, verken i politikken eller i fotball, sa Salvini.

Den argentinske stjernespissen debuterte for Chelsea søndag. Han scoret ikke i 3-0-seieren hjemme mot Sheffield Wednesday i FA-cupen. 31-åringen er hentet fra Juventus, i første omgang på et lån ut sesongen.

I høst var han på lån i Milan, der det ble seks mål på 15 seriekamper.

Higuain har tidligere i karrieren spilt for River Plate, Real Madrid og Juventus.

