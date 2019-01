Viviani vant Cadel Evans Race i spurtduell

NTB Sport

Det var sesongens første endags verdenstourritt i sykling, og QuickStep-rytter Viviani holdt følge med tetgruppen over fire tøffe stigninger før han med perfekt opptrekk fra danske Michael Mørkøv viste seg som den beste i spurten i Geelong.

Ewan fra Lotto Soudal-laget ble inneklemt tidlig i spurten. Han kom voldsomt på de siste meterne, men rakk ikke å ta igjen Viviani før mållinjen var passert.

Det 163 kilometer lange rittet med start og mål i Geelong utenfor Melbourne har vært arrangert siden 2015, og det har vært vinnere fra ulike land hvert år. Viviani ble nummer to bak Jay McCarthy i fjor, men denne gang kunne han triumfere.

– Det føles veldig bra. Jeg har vært veldig fokusert på dette rittet, og jeg er svært tilfreds med lagets jobb for meg, sa italieneren.

– Jeg må si at det er verdens beste lag. Michael ga meg et fantastisk opptrekk. Med slik hjelp føler jeg med alltid trygg på at jeg kan vinne.

Sven Erik Bystrøm i UAE-laget kom inn med tetgruppen på drøyt 30 ryttere og ble nummer 18, mens Carl Fredrik Hagen, lagkamerat med Ewan i Lotto Soudal, endte på 53.-plass et drøyt minutt bak.

(©NTB)