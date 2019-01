Venier vant utfor i Garmisch

NTB Sport

Venier kjørte inn til bestetid og seiret 0,25 sekund foran italienske Sofia Goggia og 0,54 foran tyske Kira Weidle i et renn som ble avbrutt flere ganger etter fall.

Det så stygt ut da østerrikske Cornelia Hütter falt og ble slynget inn i sikkerhetsnettet, men hun reiste seg og tok seg ut av bakken for egen maskin.

Avbruddene førte til et langvarig renn, men etter 42 startende ble rennet avbrutt for godt. Arrangøren tok avgjørelsen av hensyn til utøvernes sikkerhet.

– Jeg hadde følelsen av at jeg kjørte raskt, men jeg var overrasket over at jeg slo Sofia, sa Venier.

Goggia har gjort comeback etter skade med 2.-plass både i super-G lørdag og utfor søndag.

– Jeg kjørte ikke perfekt. Jeg bremset for mye, sa Goggia, som iallfall ikke hadde smerter i ankelen hun brakk i fjor høst.

Ramona Siebenhofer, som forrige helg vant to utforrenn i Cortina d'Ampezzo, så ut til å være på vei mot hattrick med bestetid på de tre første mellomtidene, men hun feilberegnet en sving og tapte masse tid. Det sendte henne ned til 10.-plass.

Mowinckel hadde tidlig startnummer og gode forhold, men hun fikk det ikke helt til å kom inn til en tid 1,58 sekund bak Venier.

Kajsa Vickhoff Lie mistet den ene staven høyt oppe i løypa. Hun tok seg til mål, men var sjanseløs i kampen om en god plassering og endte nesten tre og et halvt sekund bak vinneren. Til slutt ble det 31.-plass av de 35 som fullførte.

De 10 siste påmeldte fikk aldri sjansen til å sette utfor.

