To bom stoppet rekordjagende Thingnes Bø

25-åringens tangering av Ole Einar Bjørndalens norske rekord for flest enkeltseirer i løpet av én verdenscupsesong i skiskyting lar dermed vente på seg. De to bomskuddene på stående skyting gjorde at han måtte ta til takke med å bli nest best på søndagens fellesstart.

Quentin Fillon Maillet skjøt feilfritt og hadde halvminuttet ned til Thingnes Bø etter siste skyting. Thingnes Bø skrudde på tempoet og tok igjen ti sekunder med 3,1 kilometer igjen, men franskmannen holdt unna og tok sin første verdenscupseier.

Følte seg sterk

Thingnes Bø endte til slutt på annenplass 14,3 sekunder bak Maillet etter å ha passert Arnd Peiffer i sin jakt på franskmannen. Tyskeren skjøt også feilfritt og endte på tredjeplass.

25-åringen fra Stryn står dermed med fem seirer og to annenplasser i januar. Han har i vinter vunnet 11 av 15 renn.

– Det var kjedelig på de stående seriene. Jeg så muligheten for å ta ham igjen med et raskt fullt hus og tok sjansen. Jeg gjorde det jeg kunne for å vinne og bommer dessverre på siste. Det var en bra fight mot Peiffer, og jeg følte meg sterk. Jeg er veldig fornøyd med dagen. Annenplass er kjempebra, sa Thingnes Bø til NRK etter løpet.

Tungt for storebror Bø

Lars Henrik Birkeland ble nest beste nordmann med en 8.-plass. Sørlendingen bommet to ganger og kom inn ett minutt og åtte sekunder bak Maillet. Vetle Sjåstad Christiansen fulgte 20 sekunder bak Birkeland på 12.-plass med totalt tre bom.

Fire sekunder senere kom Henrik L'Abée-Lund i mål på 17.-plass. 32-åringen bommet tre ganger på tredje skyting og én gang på siste. Også Erlend Bjøntegaard fikk det tungt på de to siste skytingene med henholdsvis to og tre bom. Det holdt til en 22.-plass.

Det ble en ny nedtur for Tarjei Bø søndag. Storebror Bø måtte i strafferunden hele fem ganger og ble dårligste nordmann med en 24.-plass. Han kom i mål to minutter og 20 sekunder bak den franske seiersherren.

