Tandrevold-kollaps i Antholz: – Jeg så bare hvitt

22-åringen åpnet løpet ganske bra, men gikk tom for krefter i siste halvdel av konkurransen. På de stående skytingene bommet hun først én og så tre ganger, og kroppen spilte heller ikke på lag i sporet.

– Fra tredjerunden og utover var jeg helt ferdig. Jeg slet med å fokusere og å se noe som helst, egentlig. Jeg var bare skikkelig sliten, sa Tandrevold til NTB.

– Jeg skjønner ikke at jeg fikk ned fire blinker på første stå, for jeg var jo helt svimmel. Og på siste skyting hadde jeg ikke koordinasjon eller noen ting. Jeg var helt ferdig, rett og slett, la hun til etter å ha gått inn til 26.-plass.

– Litt redd

Tandrevold lå 1.59 minutt bak ledende Laura Dahlmeier ut fra siste skyting. På sisterunden tapte hun hele 37,9 sekunder til teten, og hun trengte en periode for å komme seg til hektene før hun kunne intervjues.

Da hun kom i mål tok hun til tårene, og hun måtte støttes av stadionpersonell da hun skulle reise seg i målområdet.

– Det som skjedde i dag, har skjedd før når jeg har vært veldig, veldig sliten og gått mange renn på kort tid. Jeg blir snøblind på et vis, og jeg ser bare hvitt, egentlig. Det er ikke sånn at jeg bare får syre i beina, det er tomt for krefter i hele kroppen, forklarer Fossum-løperen.

– Ble du redd?

– Jeg ble litt redd da jeg kom i mål, fordi jeg fortsatt ikke så ordentlig og bare var svimmel. Men jeg vet at det ikke er farlig. Det går fint nå. Jeg må bare hvile litt. Nå gleder jeg meg til å legge meg på senga.

Tøft i tynnluften

Tandrevold har også tidligere fått det tungt i høyden og innser at hun må trene mer på å gå i fjellheimen framover. Årets VM går i relativt lave forhold i Östersund, men deretter venter tre strake mesterskap i høyden, deriblant VM her i Antholz i 2020.

– Jeg må definitivt legge inn mer høydetrening før vi skal ha VM her neste år. Det blir viktig, og jeg vet at det er trenbart, sier hun.

Søndag mente hun både høyden og tett konkurranseprogram bidro til at hun ble fryktelig sliten.

– Det er nok en god kombinasjon. Jeg pleier å tåle å gå mange skirenn, så det hjelper nok ikke at vi er i høyden. Det ble en tøff dag, men jeg er ganske sikker på at jeg kommer meg igjen ganske kjapt.

Skiskytterne har konkurransefri neste helg før to verdenscuphelger i Canada og USA, også de i høyden, venter.

