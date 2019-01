Storhamar med knepen seier i toppstriden

NTB Sport

Oppgjørets eneste scoring kom i første periode etter et snaut kvarter. Seieren gjør at Storhamar er à poeng med Stavanger Oilers, som har én kamp mindre spilt i likhet med serieleder Vålerenga. Oslo-laget har en fire poengs luke ned til annen- og tredjeplassen.

Manglerud Star fikk en etterlengtet seier med 4-2 hjemme mot Frisk Asker. Sam Coatta, Jesper Hoel, Kevin Berg og Magnus Henriksen sørget for at vertene ledet 4-0 med tre minutter igjen. Da satte Hampus Gustafsson og Kyle Bonis to kjappe for gjestene, men opphentingen startet for sent.

Stjernen fikk en tung kveld da Lillehammer kom på besøk. Gjestene ga seg ikke før det sto 2-6 på resultattavla. Stian Nystuen scoret to, mens Adrian Danielsen, Martin Ellingsen, Joakim Arnestad og Austin Cangelosi scoret hvert sitt. Eirik Børresen og Jonathan Hermansson sto bak Stjernens trøstemål.

Østfold-laget ligger nest sist, men har hele 15 poeng ned til Ringerike på jumboplass.

