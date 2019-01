Overlegen Djokovic tok sin sjuende Australian Open-tittel

NTB Sport

Serberen brukte bare to timer og fire minutter på å vinne 6-3, 6-2, 6-3 og innkassere sin 15. Grand Slam-tittel. 31-åringen la Roger Federer og Roy Emerson bak seg på listen over mestvinnende spillere i Australian Open. De har seiret i Melbourne seks ganger hver.

Djokovic bøyde seg og kysset hardcourten etter å ha beseiret sin ypperste rival.

– Jeg prøver bare å fatte den reisen jeg har gjort de siste 12 månedene. Jeg ble operert for akkurat et år siden, sa en beveget Djokovic, som måtte ta pauser for å samle seg.

Albueoperasjonen og den medfølgende pausen sendte ham ut av topp 20 i verden, men han har kommet knallsterkt tilbake.

– Å kunne stå foran dere nå og vinne denne tittelen, min tredje Grand Slam-tittel på rad, er så forbløffende at jeg ikke finner ord.

Tennisleksjon

Det var hans 53. kamp mot Nadal. Ingen andre menn har møtt hverandre så ofte siden profftennis ble innført, og det har ofte vært jevne og tøffe kamper. Sist de møttes i finale i Melbourne, i 2012, varte kampen nesten seks timer og ble den lengste Grand Slam-finale noensinne.

Finalen mellom de to topprankede mannlige spillerne ble også i år imøtesett som en spennende dyst, men Djokovic ga helt fra start beskjed om at publikum måtte se langt etter spenning og heller lene seg tilbake og nyte en tennisleksjon.

Djokovic vant 13 av de 14 første poengene i kampen og slapp aldri Nadal inn i oppgjøret. Første sett var over etter bare 36 minutter. Nadal vant bare ett eneste poeng i Djokovics serve i det settet.

Mye bedre

Nadal gikk på banen i jakt på sin 18. Grand Slam-tittel. Med seier ville han blitt den første mann med minst to seirer i hver av de fire Grand Slam-turneringene.

Djokovic tillot ikke det. Han har aldri tapt en finale i Australian Open og la på til sju strake finaleseirer.

– Selv om jeg ikke hadde min beste dag på banen, sto jeg overfor en som spilte mye bedre en meg, sa Nadal, som i Australian Open gjorde comeback etter en skade som satte ham utenfor siden september.

– Selv om det ikke var min kveld, er det viktig å ha nådd så langt.

Djokovic leder nå 28-25 i oppgjørene mot Nadal og utlignet til 4-4 i Grand Slam-finaler mot ham.

Serberen har vunnet de tre siste Grand Slam-turneringene etter at han i fjor vant både Wimbledon og US Open. I Roland-Garros kan han sørge for at han er regjerende mester i alle fire. Om han gjør det, er det han som blir den første med minst to titler i alle fire Grand Slam-turneringer.

