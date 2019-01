Kilde nummer seks i super-G i Kitzbühel

NTB Sport

Kilde slet litt i starten med et ukontrollert hopp, men kjøringen tok seg kraftig opp mot slutten, og han var kun ett fattig hundredel unna en midlertidig pallplass. Kilde endte til slutt 19 hundredeler bak seierherren Josef Ferstl.

– Jeg følte at jeg kunne gitt litt mer på i de lette partiene, mens jeg kanskje ga litt mye gass i de vanskelige. Jeg hadde litt blandede følelser da jeg kom i mål, men det var et ordentlig løp, og jeg var ganske nær, sa Kilde etter løpet.

Det ble et rotete løp for Adrian Smiseth Sejersted. 24-åringen kom opp i god fart, men tapte en del tid ved å havne litt utenfor sporet på toppen. Stabæk-utøveren endte på 9.-plass i den isete løypa.

– Den eneste åpenbare feilen var at jeg ble dratt litt ut et sted. Det er vanskelig å vite hvor rent man kan kjøre her, men jevnt over var det en fin runde, sa han til NTB.

Rasmus Windingstad startet fint på toppen, men klarte ikke å få med seg farten nedover og fikk det tøft i en utfordrende sving. 25-åringen tikket inn til en 21.-plass.

Josef Ferstl var førstemann ut i løypa, og ingen klarte å slå tyskeren. Seieren gjør at Tyskland har vunnet både super-G- og utfor-rennene i Kitzbühel to år på rad.

– Det er imponerende å gjøre det på startnummer 1, sa Kilde om vinneren.

Med seg på pallen fikk tyskeren franske Johan Clarey. 38-åringen tok en svært imponerende annenplass åtte hundredeler bak Ferstl. Dominik Paris fra Italia tok tredjeplassen.

Aksel Lund Svindal måtte stå over samtlige av Kitzbühel-rennene denne helgen med et vondt kne. Lørdag kveld ble det klart at den norske alpintkongen legger skiene i boden etter VM i Åre i februar.

