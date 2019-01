Guttormsen og Lillefosse satte stavrekorder

NTB Sport

Guttormsens resultat er tangering av Trond Barthels norske innendørsrekord satt helt tilbake i 1999, og det er identisk med kravet til VM i Doha. Det var også ny stevnerekord for universitetsstevnet Columbia Challenge.

Det gir også delt fjerdeplass på årets innendørs verdensstatistikk.

– Det er helt fantastisk å sette innendørsrekord, og helt vilt å hoppe så bra så tidlig i sesongen, sa Guttormsen ifølge friidrett.no.

Noen timer tidligere greide Lillefosse 5,50 i et stevne i Stockholm. Han forbedret sin personlige rekord med fire centimeter og satte innendørs aldersrekord for G18. Det er også tangering av den norske juniorrekorden innendørs og gir delt førsteplass på verdensstatistikken innendørs for U20 sammen med Guttormsen.

Sistnevnte hoppet 5,50 før årsskiftet, da han fortsatt var U20-utøver, så hans resultat lørdag teller ikke på den listen.

– Jeg er meget fornøyd med å sette personlig rekord i det første store stevnet for sesongen, sa Lillefosse.

(©NTB)