Feyenoord smadret Ajax etter van Persie-dobbel

Danske Lasse Schöne sendte Ajax i ledelsen på et nydelig frispark over muren. Hjemmelaget scoret så to, før Ajax utlignet til 2-2.

Så våknet tidligere Manchester United- og Arsenal-spiller van Persie. Tre minutter før pause stormet han inn mot femmeteren og skled inn ledelsen.

Drøye ti minutter ut i annen omgang var 35-åringen frampå igjen. Som den mest selvfølgelige ting i verden plasserte han enkelt en volley i mål fra fem meter. Det var hans tiende scoring for sesongen.

Feyenoord fortsatte å presse på og ga seg ikke før det sto 6-2 i målprotokollen.

PSV Eindhoven vant sin kamp mot Groningen 2-1 lørdag og har dermed skaffet en luke på fem poeng ned til Ajax på 2.-plass. Feyenoord er nummer tre, hele 13 poeng bak toppen.

