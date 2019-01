Chelseas ettertraktede stortalent scoret i lett cupseier

NTB Sport

Scoringen til Hudson-Odoi vil nok være det Chelsea-fansen vil huske best. 18-åringen er blitt sterkt koblet til Bayern München de siste ukene, og lørdag hevdet flere engelske medier at det engelske stortalentet hadde gitt London-klubben klar beskjed om at han vil bort.

Til tross for ryktene fikk Hudson-Odoi tillit fra start av Maurizio Sarri. Unggutten viste igjen hvorfor han er så ettertraktet. Etter 65 minutter dro han en småfrekk finte på Morgan Fox og dunket inn Chelseas 2-0-mål i korthjørnet. Han scoret på en pasning i bakrom fra Mateo Kovacic.

Det var klasseforskjell på lagene i kveldsmørket på Stamford Bridge. Chelsea totaldominerte banespillet mot laget fra nivå to i England, og var med ytterst få unntak aldri i trøbbel i jakten på avansement til FA-cupens 5. runde.

Etter 26 minutter satte Willian en sikker straffe i nettet. Hjemmelaget fikk muligheten etter at César Azpilicueta ble stemplet av Sam Hutchinson. Brasilianeren tilbød nysigneringen Gonzalo Higuaín å ta straffesparket, men spissen takket nei.

Like før scoringen ble Sheffield Wednesday tildelt straffe, men den ble korrekt omgjort ved bruk av videodømming (VAR). TV-bildene viste at Chelseas Ethan Ampadu var borti ballen før han taklet Joey Pelupessy.

Med 2-0-målet til Hudson-Odoi var det ingen tvil om seieren. Tenåringen har vært direkte involvert i fem mål i de fem siste kampene han har spilt fra start.

Willan gjorde Chelseas tredje fulltreffer etter 83 minutter. Med en suser gikk ballen i det lengste hjørnet. Han ble flott satt opp av innbytter Olivier Giroud.

(©NTB)