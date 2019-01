Bø etterlyser gjennomsiktighet: – WADA er litt feige

NTB Sport

Bøs uttalelser kommer etter at det tidligere i uken ble kjent at Verdens antidopingbyrå (WADA) velger å beholde Russland som medlemsnasjon og ikke ilegger russerne sanksjoner nå. Det skjer til tross for at russerne brøt fristen for å gi WADAs eksperter full tilgang til det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet.

I stedet endte det med at WADAs eksperter fikk hentet ut dataene i forrige uke, etter at russiske antidopingmyndigheter ble satt under kraftig press.

Glemmer ikke

Bø synes det er bra at Russland nå har måttet gi WADA tilgang til dopingprøver og data, men han skulle ønske at Verdens antidopingbyrå var mer åpen om hva som faktisk foregår.

– Jeg får håpe at Russland har åpnet opp litt og vil åpne opp mer, slik at de faktisk må strekke seg litt for å være godkjent av WADA. Jeg synes prosessen er for lite gjennomsiktig. Jeg skulle ønske det var mer tydelig hva som faktisk skjer på bakrommet og hva de snakker om seg imellom, sier Bø til NTB og utdyper:

– Vi ser jo bare det som står på trykk. Og det er ikke alltid så lett for oss å forholde oss til en overskrift i Dagbladet eller VG. Hva skjer egentlig mellom WADA og Russland? Det må ligge litt forhandlinger bak det. Jeg synes vel kanskje at WADA er litt feige. Jeg føler at de prøver å trenere det (Russland-saken) litt, til det synker nedover på prioriteringslista på nyhetsdesken. Men vi utøverne glemmer ikke. Jeg synes vi alle skal sørge for at saken ligger på topp helt til de har ryddet opp.

– På ville veier

Stryningen poengterer at utøverne får lite informasjon selv om antidopingbyråene faktisk skal være til stede for å beskytte rene idrettsutøvere.

– WADA skal være der for oss. Det må de huske på. Etter mitt syn er WADA der for å bekjempe juks og doping og for å beskytte rene utøvere. Og nå føler jeg at det er motsatt, at de passer på forhold (til Russland og andre nasjoner), politikk og «venners venner» mer enn på de rene utøverne. De er mer opptatt av å ivareta sine egne interesser. Jeg synes de er litt på ville veier, sier Bø.

Må stole på at russerne er rene

Han og de andre norske skiskytterne konkurrerer mot blant andre den russiske verdenscuptoeren Aleksandr Loginov, som var utestengt for doping i to år fram til november 2016.

Bø sier han bare er nødt til å stole på at de russerne som stiller på startstreken i verdenscupen, er rene.

– Vi må jo det, og det er det vi gjør. Jeg står opp hver dag og forholder meg til at jeg konkurrerer mot bare rene utøvere. Samtidig skjer det etterforskninger her og der, og det noterer vi bak øret. Men når startskuddet går, må du glemme det. Ellers klarer du ikke å prestere, sier 30-åringen.

WADA har fått anledning til å kommentere Bøs uttalelser, men har ikke svart på NTBs henvendelser.

