Wierer vant jaktstarten i Antholz, Olsbu Røiseland på fjerde

Lisa Vittozzi sørget for at det ble to italienere på seirspallen. Hun var slått med 16,2 sekunder.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer tre, men pådro seg tre strafferunder, flere enn alle de tre som endte foran henne, og var slått med 33,9 sekunder. Hun var altså 17,7 sekund fra den siste pallplassen.

Både Wierer og Vittozi bommet en gang på første liggende og en på siste stående, mens Dahlmeiers eneste bom kom på første stående. Olsbu bommet en gang på første liggende og ødela sine seierssjanser med to runder på første stående.

Tiril Eckhoff ble nummer 12 etter å ha bommet fem ganger og Ingrid Landmark Tandrevold nummer 17 med tre bom.

