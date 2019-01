Spissveteran tangerte Batistuta-rekord i Serie A

NTB Sport

Med det tangerte han rekorden til den argentinske fotballegenden Gabriel Batistuta fra 1994/95-sesongen.

Quagliarella gjorde to av Sampdorias mål, begge på straffe, i lørdagens storseier på eget gress. Det første kom etter en halvtime, og det var stor ekstra glede å spore hos både tilskuere og medspillere. De skjønte at scoringen hadde litt historisk sus over seg.

Ti minutter ut i annen omgang ble han tomålsscorer. Quagliarella står med imponerende 16 seriemål og troner øverst på den italienske toppscorerlista. Veteranen er foran Duvan Zapata (Atalanta) og Cristiano Ronaldo (Juventus).

Sampdoria kjemper om spill i mesterligaen neste sesong. Genoa-klubben ligger på 5.-plass og er to poeng bak tabellfirer Milan, som spilte 0-0 hjemme mot Napoli i lørdagens kveldskamp.

Med poengtapet må ligatoer Napoli regne med at luken opp til suverene Juventus vil øke ytterligere. Ronaldo og co. møter Lazio på bortebane søndag. Det skal i utgangspunktet være en småtøff kamp, men ubeseirede Juventus har kun avgitt fire av 60 mulige poeng så langt denne sesongen.

Napoli måtte avslutte lørdagens kamp med ti mann. Like før slutt pådro Fabian Ruiz seg sitt annet gule kort og fikk marsjordre.

