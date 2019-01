Osaka ny verdensener med Australian Open-tittel

NTB Sport

21-åringen tok en sensasjonell seier i fjorårets US Open, men mye av gleden forsvant da med finalemotstander Serena Williams' dårlige oppførsel med utskjelling av dommeren, som førte til at publikum buet og Osaka gråt.

Søndag var det gledestårer Osaka tørket da hun lot seg hylle som en populær vinner etter en jevn og spennende finale mot Kvitova i Melbourne. Før finalen var det klart at vinneren ville innta førsteplassen på WTA-rankingen.

Osaka er den yngste verdensener siden Caroline Wozniacki i 2010.

Dramatisk finale

Osaka vant første sett i tiebreak etter å ha avverget to bruddballer i 5. game og tre bruddballer i 7. game, da hun lå under 0-40. Kvitova måtte deretter avverge to settballer for å tvinge fram tiebreak, men der var Osaka overlegen og vant 7-2.

I neste sett hadde Osaka tre matchballer i Kvitovas serve i 9. game, men greide ikke å omsette noen av dem. Det preget henne, og Kvitova vant 23 av settets 27 siste poeng, gikk fra 3-5 til 7-5 og utlignet.

Det så ut som et vendepunkt i kampen, men Osaka greide å samle seg i avgjørende sett og spilte igjen tennis på øverste nivå. Hun brøt Kvitovas serve til ledelse 2-1 og holdt unna helt til seieren var i havn med 6-4. Hun misbrukte nok en matchball, denne gang i egen serve, før hun avgjorde kampen.

Første fra Asia

Etter to timer og 27 minutter var det avgjort. Osaka satte seg på huk med bøyd hode mens publikum jublet for henne.

Osaka er første kvinne som vinner to strake Grand Slam-titler siden Serena Williams vant fire på rad i 2014 og 2015, og den yngste med to strake siden Martina Hingis i 1998. Hun er også første tennisspiller fra Asia som topper verdensrankingen enten for kvinner eller menn.

Det var rumenske Simona Halep som ble skjøvet ned fra toppen søndag.

(©NTB)