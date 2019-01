Norsk seier i verdenscuprenn i slopestyle

NTB Sport

Olimstad vant finalen med 88,00 poeng i sitt beste av tre forsøk. Kleivdal ble først utropt til toer takket være 84,75 i første omgang, men etter en amerikansk protest ble han flyttet ned til 3.-plass.

Dommerne trodde at Lyon Farrells cab 1260 var en cab 900. Etter ny vurdering flyttet de ham opp til 2.-plass.

– Etter konkurransen ble jeg kalt inn og forklart situasjonen. Jeg ble skuffet over at dommerne ikke klarte å skille to triks jeg mener det er veldig lett å se forskjell på, men det er selvfølgelig bra at vi får en riktig dømt konkurranse, sa landslagssjef Per Iver Grimsrud i en pressemelding fra snowboardforbundet.

Kleivdal ledet konkurransen inntil Olimstad slo til i 2. omgang. Dommerne ble særlig imponert over det første railelementet, der han gjorde en hardway backside 270 på og 270 av, for første gang i konkurranse.

– Det føles sinnssykt bra, det er alt jeg kan si. Man lærer av hver konkurranse man kjører, og nå føler jeg at jeg har skjønt noe jeg ikke skjønte de foregående sesongene, sa Olimstad etter sin seier. Det var 25-åringens første pallplassering i et verdenscuprenn.

– Det var veldig deilig å se Markus endelig få det til i en konkurranse. Det har vært en lang vei, men vi har alltid hatt troen og visst at han hadde det i seg. Dette er bare begynnelsen, sa Grimsrud.

Begge nordmennene ble uttatt til VM etter sin innsats i rennet.

I kvinneklassen ble det sveitsisk seier til Isabel Derungs foran to canadiere. Det var ingen norske i kvinnefinalen, etter at Tina Steffensen torsdag var trekvart poeng fra å ta den sjette og siste finaleplassen.

(©NTB)