Noël vant i Kitzbühel, Kristoffersen så vidt utenfor pallen

Kristoffersen var bare fire hundredeler bak erkerivalen Hirscher etter førsteomgang, men han var nede på 11.-plass, to plasser bak østerrikeren. I finaleomgangen leverte de to, som så mange ganger før, de to beste tidene.

Nordmannen kjørte først inn til ledelse med nesten halvannet sekunds margin, men Hirscher slo ham med to tideler i omgangen og slo ham med 0,24 sekund totalt. Den tiden skulle holde til 2.-plass i rennet, mens Kristoffersen så vidt havnet utenfor pallen.

21-årige Clement Noël fra Frankrike var den eneste som greide å slå Hirscher. Han var på 2.-plass etter første omgang og fortjente seieren etter tredje beste omgangstid i finalen.

– Jeg har kjent på den følelsen han har nå, en ung løper som kommer opp og kjører uten press, med masse selvtillit, og så flyter det bare. Han har vunnet to på rad nå, jeg vant fire, så jeg vet hvordan den følelsen er, sa Kristoffersen.

– Selv er jeg 24 hundredeler bak Hirscher på 2.-plass. Det er ikke bittert, for jeg er ikke god nok, det innrømmer jeg selv.

Alexis Pinturault plasserte seg også foran nordmannen, med 17 hundredeler, og knep 3.-plassen.

Kristoffersen har ikke vunnet et verdenscuprenn siden slalåmrennet i Kitzbühel for ett år siden, og han har fortsatt til gode å slå Hirscher i slalåm denne sesongen.

Ramon Zenhäusern fra Sveits ledet etter første omgang, men endte på sjetteplass.

Jonathan Nordbotten kjørte seg kraftig opp med sterk kjøring i finaleløypa. Han klatret ti plasser til 13.-plass. Leif Kristian Nestvold-Haugen endte på 16.-plass, mens Timon Haugan endte på 26.-plass etter å ha tatt seg til finaleomgangen fra startnummer 55.

Bjørn Brudevoll kjørte for sakte til å få en omgang til og endte på 38.-plass, mens Sebastian Foss Solevåg kjørte ut.

