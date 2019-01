Everton på hodet ut av FA-cupen etter overtidsdrama

NTB Sport

Avgjørelsen falt fire minutter på overtid. Et frispark ble slått inn i 16-meteren og headet ned av en Millwall-spiller. Ballen endte opp hos Murray Wallace, som sørget for cupbomben med sin 3-2-scoring.

Millwall ligger på 19.-plass i mesterskapsserien, mens hardtsatsende Everton er nummer 11 i Premier League.

Gjestene fra Liverpool ledet to ganger. Først etter scoring av Richarlison like før pause, deretter da Cenk Tosun satte inn 2-1 etter 72 minutter. Det holdt likevel ikke.

Kontroversielt

Bare minutter etter Tosuns mål slo hjemmelaget tilbake med et svært kontroversielt mål. Et skudd traff Jake Cooper og gikk i mål. Everton-spillerne ropte febrilsk på hands, men fikk ikke gehør hos dommeren.

Langt ut i overtiden ble altså marerittet komplett for gjestene da Wallace sørget for ville jubelscener på The Den i London.

– Prestasjonen var fantastisk og jeg synes vi fortjente å få noe ut av kampen. Jeg er strålende fornøyd med å ha avgjort, sa han til BBC.

Under press

Tapet gjør at presset øker på Everton-manager Marco Silva. Hans lag har også slitt i ligaen den siste perioden. Etter kampen var portugiseren frustrert og klar i sin omtale av 2-2-målet.

Han mente det var hands og at det ikke ville blitt stående med videodømming. VAR brukes i FA-cupen, men bare på arenaene til Premier League-klubbene.

– Det gir ingen mening, sa Silva til Liverpool Echo.

Han var tydelig skuffet.

– Dette er frustrerende. Vi hadde store mål i denne turneringen, sa han.

