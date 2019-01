AFC Wimbledon sendte West Ham på hodet ut av FA-cupen

NTB Sport

Både West Ham og Everton gikk på smeller og er ute av cupturneringen allerede i 4. runde. Everton tapte 2-3 for Millwall fra nivå to, mens dagens største overraskelse kom noen timer senere.

AFC Wimbledon ligger desidert sist på tredje nivå i England, men de sendte likevel Premier League-klubben West Ham ut av FA-cupen etter 4-2-seier på hjemmebane.

Wimbledon rystet Manuel Pellegrinis lag, og like etter pause sto det 3-0 etter scoring av Kwesi Appiah og to mål av Scott Wagstaff.

Gammel kjenning

Gjestene forsto etter hvert alvoret, og scoringer fra innbytterne Lucas Perez og Felipe Anderson skapte spenning. Men håpet ble knust da Toby Sibbick stanget inn 4-2 like før full tid.

Appiah, som scoret 1-0-målet, er en gammel kjenning for dem som følger norsk fotball. Han var nemlig på lån i Viking våren 2017. Han scoret tre mål på 12 kamper før han returnerte til England.

Også på 2-0 fikk hjemmelaget hjelp, denne gangen av elendig West Ham-forsvarsspill. Scott Wagstaff fikk trille ballen i mål alene med spanske Adrian. Samme mann scoret 3-0 da han styrte ballen i hjørnet etter innlegg fra Appiah like etter pause.

Perez-redusering etter mye klabb og babb i feltet, samt frisparkmagi fra Felipe Anderson, var ikke nok. Til slutt sørget Sibbick for Wimbledon jubel.

Everton-fiasko

I Millwall – Everton falt avgjørelsen fire minutter på overtid. Et frispark ble slått inn i 16-meteren og headet ned av en Millwall-spiller. Ballen endte opp hos Murray Wallace, som sørget for cupbomben med sin 3-2-scoring.

Millwall ligger på 19.-plass i mesterskapsserien, mens hardtsatsende Everton er nummer 11 i Premier League.

Gjestene fra Liverpool ledet to ganger. Først etter scoring av Richarlison like før pause, deretter da Cenk Tosun satte inn 2-1 etter 72 minutter. Det holdt likevel ikke.

Bare minutter etter Tosuns mål slo hjemmelaget tilbake med et svært kontroversielt mål. Et skudd traff Jake Cooper og gikk i mål. Everton-spillerne ropte febrilsk på hands, men fikk ikke gehør hos dommeren.

Langt ut i overtiden ble altså marerittet komplett for gjestene da Wallace sørget for ville jubelscener på The Den i London.

– Prestasjonen var fantastisk og jeg synes vi fortjente å få noe ut av kampen. Jeg er strålende fornøyd med å ha avgjort, sa han til BBC.

