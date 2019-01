Svenske skiskyttere rammet av omgangssyke

NTB Sport

Sebastian Samuelsson ble syk i løpet natt til torsdag, mens fredag meldte Peppe Femling og Linn Persson seg på sykelisten, ifølge svenske Sveriges Radio.

Det er sprint for menn senere torsdag, og verken Samuelsson eller Femling stiller til start. Dermed ryker også lørdagens jaktstart for de to.

– Jeg har spydd i hele natt og er derfor utslitt, skrev Samuelsson i en melding til TT torsdag.

Den svenske landslagstreneren Johan Hagström sier til Radiosporten at Samuelsson føler seg bedre, men at han likevel står over fredagens sprint.

