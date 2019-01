Salas familie trygler politiet om å fortsette letingen

NTB Sport

Den argentinske fotballspillerens overgang fra Nantes til Cardiff ble klar sist helg, men da Sala skulle flys fra Frankrike til Wales gikk det etter alle solemerker galt.

Det lille enmotors Piper-flyet forsvant fra radaren like nord for kanaløya Guernsey. Ifølge franske luftfartsmyndigheter var det ved siden av Sala og piloten også ytterligere en person om bord.

Torsdag opplyste politimyndighetene på Guernsey at søket etter Sala var innstilt. I en uttalelse het det at sjansene for å finne overlevende anses for å være minimal.

Nå ber fotballspillerens familie innstendig om at man fortsetter letingen.

– Vær så snill å ikke gi opp søket etter min bror. Jeg vet i hjertet mitt at Emiliano er en fighter, og jeg vet at han fortsatt er i live. Vær så snill å ikke stopp, sa søsteren Romina Sala i en uttalelse torsdag ifølge storavisen The Guardian.

Hun opplyste videre at hun planlegger å reise til Guernsey for å bidra til at letingen etter den savnede broren blir gjenopptatt.

– Tanken er å oppsøke søkeområdet og presse på for at letingen skal fortsette. Det eneste jeg vil er å finne broren min, sa Romina Sala.

Luftfartsmyndighetene har innledet etterforskning etter at flyet med fotballspilleren forsvant.

