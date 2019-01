Qatars sjokkseier sender Son tilbake til Tottenham tidligere enn ventet

NTB Sport

Abdulaziz Hatem ble matchvinner med en rakettscoring fra distanse i det 78. minutt.

Sør-Koreas overraskende exit vil nok glede Tottenham-supporterne. Son Heung-min kommer nå tilbake til London-klubben tidligere enn ventet. Spurs sliter med skader på en rekke stjernespillere om dagen, så Sons retur blir kjærkomment for de liljehvite.

Først like etter sidebytte hadde sørkoreanerne en avslutning på mål. Det virket å vekke laget, som i annen omgang hadde et par store sjanser. Kim Jin-su skjøt blant annet et frispark i stolpen.

– Vi kom ikke til nok sjanser i dag, men vi skapte mer enn dem. Vi traff stolpen og hadde de største mulighetene, men vi var ikke effektive nok slik vi bruker å være. I tillegg gjorde vi noen enkle feil, sa Sør-Koreas landslagssjef Paulo Bento.

Qatar møter enten Forente arabiske emirater eller tittelforsvarer Australia i semifinalen. Det er allerede nå klart at ørkenstaten har gjort sitt beste asiamesterskap noensinne.

– Vi fortjener å være i semifinalen. Jeg føler meg som den lykkeligste treneren i verden. Dette var et stort steg framover for oss, sa Qatars spanske trener Felix Sanchez etter fredagens triumf.

Som vertsnasjon er Qatar direktekvalifisert for VM i 2022.

(©NTB)